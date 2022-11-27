В минувшую среду министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам, что российские войска в спецоперации на Украине «с самого начала и до сих пор борются с логистикой», и теперь «испытывают значительную нехватку» артиллерии и боеприпасов. В Newsweek представили экспертное мнение, по сути опровергающее посыл этого заявления, отражаемый в западных СМИ. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

США поставили под сомнение наличие у России достаточной артиллерии для продолжения полномасштабного вторжения в Украину, поскольку «Москва сжигает больше боеприпасов, чем может пополнить». По словам Остина, Россия «обращается к Ирану и Северной Корее, чтобы получить от них помощь», хотя конкретных доказательств подобных поставок так и не было предоставлено.

Остин напомнил, что российские войска в значительной степени полагаются на артиллерию, производя большое количество выстрелов, прежде чем задействовать маневренные наземные силы. «Я не уверен, что у них есть достаточно боеприпасов, чтобы поддерживать это в будущем», – сказал Остин, добавив, что он также не уверен, что Россия сможет быстро восполнить израсходованные боеприпасы.

«Такого рода заявления не раз делались и раньше, начиная примерно с апреля, – и, тем не менее, становится все более очевидным, что реалистичной оценки того, сколько ракет и снарядов осталось у России, на Западе нет», – сказала Newsweek Марина Мирон из отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона.

Она напомнила, что во множестве сообщений со ссылкой на «украинскую военную разведку» утверждалось, что к концу апреля у России «почти закончатся» ракеты, но вот совсем недавно (23 ноября) та же самая спецслужба заявила, что «Россия израсходовала 50 процентов своих ракет».

Мирон заключает: хотя все так же неясно, сколько именно ракет и артиллерийских боеприпасов осталось на складах российской армии, несомненно, что «Россия израсходовала большое количество ракет и артиллерийских снарядов и ей придется пополнять свои запасы». Поэтому вариант приобрести более дешевые боеприпасы и ракеты «где-нибудь еще за пределами страны» эксперт считает «разумным».

«Точное количество импортируемых Россией вооружений неизвестно, но важно отметить, что другие страны, такие как Иран и Северная Корея, имеют как мотивы, так и возможность предоставить России боеприпасы, ракеты и беспилотники быстрее, чем Россия может производить свои, и, скорее всего, дешевле. Даже если зарубежные аналоги уступают российским по характеристикам, для России все равно гораздо выгоднее их ввозить, так как она не может позволить полностью израсходовать собственные запасы, а производство занимает время и в любом случае требует закупок других товаров», – сказала Мирон.

По ее мнению, для Ирана и Северной Кореи это – отличная возможность не только заработать денег и испытать в бою свою технику, но и лишний раз продемонстрировать свое неодобрение западного мира. «Что касается утверждений о «зависимости» России от этих стран, то здесь будет справедлив древний афоризм: «Враг моего врага – мой друг». Поведение России также обусловлено геополитическими причинами, а также экономическими и военными. Выстраивание отношений с так называемыми «государствами-изгоями» создает противовес тому, что Россия воспринимает как доминирование Запада в международных отношениях», – указывает Мирон.

Сколько еще Россия сможет продолжать вести боевые операции, по мнению эксперта, «будет зависеть от того, насколько быстро Кремль сможет достичь своих военных целей». В частности, использование дальних ударов с воздуха по ключевым объектам инфраструктуры Украины может уменьшиться, как только Россия сочтет критично разрушенными украинскую энергосистему и логистику.

«В настоящее время перспективы для Украины в этом смысле безрадостны», – отметила Мирон, и добавила: «Что касается артиллерийских снарядов, Россия рассчитывает на долгую войну, в которой они будут незаменимы, учитывая тактику российских войск. Даже когда запасы могут быть на исходе, Россия в состоянии обеспечить их пополнение. Внутреннее производство было увеличено за счет заводов, работающих в три смены. Кроме того, у России всегда останутся варианты закупить все необходимое для продолжения боевых действий за границей».

Итоговый вывод Марины Мирон таков: «Неверно измерять способность продолжения Россией боевых действий на Украине на основе существующих запасов боеприпасов, тем более – предположений о них. Что более важно, так это политическая воля России и внутренняя динамика настроений в стране. Именно это будет определяющими факторами боеспособности России».