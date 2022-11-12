Исследователи знают о космосе намного больше, чем о глубинах мирового океана. Однако мировой океан занимает примерно три четверти от всей поверхности планеты Земля. Тем не менее, лишь около 10% морского дна было точно исследовано и составлены подробные карты. Именно по этой причине группа ученых решила провести исследование водных глубин на территории двух морских парков Австралии.

Исследователи хотят подробно изучить морскую экосистему региона, чтобы понять, как обезопасить ее обитателей от результатов жизнедеятельности человека. Всего морская экспедиция длилась 35 дней, на протяжении которых судно ученых Investigator, которое было зафрахтовано национальным научным агентством Австралии (CSIRO), прошло примерно 11000 км.

В домашний порт судно вернулось 3 ноября 2022 года с огромным набором образцом животных, которые ранее не были никому известны. Все эти существа приспособились выживать в экстремальных условиях на огромной глубине, где практически нет солнечного света и скудный набор пищи.

Поэтому старший директор по коллекциям Музея Виктории Дайанна Брэй рассказала, что привезенные новые виды рыб из морских глубин имеют уникальный и в то же время ужасный и отвратительный внешний вид.

Например, обнаруженная «рыба-летучая мышь». Она способна передвигаться по морскому дну на плавниках, которые напоминают руки. В углублении, которое расположено на голове рыбы, находится небольшая приманка, которая и привлекает добычу. Ученые отнесли новую рыбу к семейству рыб-удильщиков.