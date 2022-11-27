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80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая несет полную ответственность за расстрел военнопленных ВС РФ в Макеевке в ЛНР, разгромлена 3-й мотострелковой дивизией российских войск, рассказал военный обозреватель Герман Куликовский.

Он пояснил, что украинские нацисты предприняли попытку наступления на село Площанка, но нарвались на ожесточенное сопротивление и были вынуждены отступать. Вернуться на исходные позиции удалось далеко не всем, подразделение понесло серьезные потери.

Куликовский отметил также, что боевики в ходе отступления бросили на поле боя одного из своих сослуживцев. Его вынесли и попытались спасти российские бойцы, однако было уже поздно. Из-за слишком тяжелых ранений военнослужащий умер.

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