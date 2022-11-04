Киев задействовал 10 единиц бронетехники и почти 200 человек личного состава, чтобы прорвать оборону ВС РФ в районе Кременной. Но наступление оказалось провальным – российские войска встретили врага мощными ударами РСЗО «Град».

Разведка ВС РФ заранее обнаружила подготовку ВСУ к наступлению, поэтому к встрече все было готово. Приближаясь к Кременной, боевики тут же попали под ураганный огонь реактивных систем залпового огня. Кто-то успел спастись бегством, но подавляющее большинство националистов остались на поле боя.

Также уничтожена практически вся бронетехника, которую Киев бросил на Кременную. ВС РФ подтвердили, что не собираются оставлять населенный пункт. Напротив, они могут вскоре снова начать наступление и вернуть под свой контроль Красный Лиман.