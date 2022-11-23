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Украинских политиков, которые без конца делают заявления о “наступлении на Крым”, сложно назвать здравомыслящими людьми. Это неадекватные высказывания, которые не имеют ничего общего с реальной действительностью, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

“Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее”, – цитирует политика РИА Новости.

При этом Константинов призвал в обязательном порядке достичь всех целей специальной военной операции и взять под контроль города-герои Одессу, Киев и прочие. Их ни в коем случае нельзя оставлять под властью нацистского режима. Только в этом случае Россия сможет обеспечить покой и безопасность своих граждан на много лет вперед.

Именно нацистская идеология, по мнению спикера, объединяет в настоящий момент общество на Украине. Она создает иллюзию вседозволенности и безнаказанности, которой ВС РФ должны положить конец.

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