На Балканах снова неспокойно. На границе Сербии и Косово усиливается напряжённость, и за этим стоит Белград. Об этом заявил министр обороны Косова Арменд Мехай – сообщает “Лента.ру” со ссылкой на издание EurActiv.

По словам главы оборонного ведомства непризнанной республики, в Сербии стараются под любым предлогом нарастить численность армии на границе с Косово, а в дальнейшем использовать эту ситуацию “для нагнетания паники” у жителей обоих государств.

Ранее в Сербии объявили о повышении уровня боеготовности. Поводом стало обнаружение беспилотных летательных аппаратов над военными объектами страны. В Белграде заявили, что это были разведывательные дроны, которые снимали позиции сербских вооружённых сил. Президент Сербии Александр Вучич дал приказ уничтожать беспилотники.