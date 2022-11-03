Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Балканах снова неспокойно. На границе Сербии и Косово усиливается напряжённость, и за этим стоит Белград. Об этом заявил министр обороны Косова Арменд Мехай – сообщает “Лента.ру” со ссылкой на издание EurActiv.

По словам главы оборонного ведомства непризнанной республики, в Сербии стараются под любым предлогом нарастить численность армии на границе с Косово, а в дальнейшем использовать эту ситуацию “для нагнетания паники” у жителей обоих государств.

Ранее в Сербии объявили о повышении уровня боеготовности. Поводом стало обнаружение беспилотных летательных аппаратов над военными объектами страны. В Белграде заявили, что это были разведывательные дроны, которые снимали позиции сербских вооружённых сил. Президент Сербии Александр Вучич дал приказ уничтожать беспилотники.

Вам может понравиться

Минобороны РФ подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок

Снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) в будущем заменят снайперские винтовки Драгунова (СВД), которые сейчас используются на вооружении российской армии. Контракт на поставку в войска новых моделей оружия подписали в Минобороны. Об

РВ: БПЛА «Ланцет» уничтожает американские гаубицы М777 под Херсоном

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» на Херсонском фронте уничтожил позицию американской гаубицы M777. Видеозапись этой атаки опубликована порталом «Русская весна». Артиллерийская установка была обнаружена с воздуха в ходе разведывательных мероприятий. Сразу после

ВСУ продолжают укреплять оборону Киева

Вокруг столицы Украины продолжаются работы по возведению фортификационных сооружений. Такую информацию распространили Сухопутные войска страны в своём телеграм-канале. Об этом сообщает РИА “Новости”. Отмечается, что в первую очередь обновляются военные