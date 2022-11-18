Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США выступили с инициативой провести аудит финансовой помощи Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание The Daily Caller.

Речь идёт о резолюции, которую подготовила группа конгрессменов во главе с членом нижней палаты американского парламента Марджори Тейлор Грин. Республиканцы потребовали в течение 14 дней предоставить данные и материалы о выделении средств Украине, инициатором чего был президент Джо Байден. По мнению представителей партии, американцы должны знать, почему “заработанные упорным трудом деньги отправляются в страну, которая даже не входит в НАТО”.

В начале ноября состоялись выборы в Конгресс США. Республиканская партия получила в палате представителей большинство. Ранее эксперты обращали внимание, что в случае, если контроль над Конгрессом или палатой представителей перейдёт от демократов к республиканцам, финансовая помощь Киеву может быть сокращена. Что же до поставок вооружения на Украину, то здесь, по мнению аналитиков, всё останется также как есть – США будут и дальше накачивать киевский режим оружием.