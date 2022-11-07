Распространяемые США слухи о продаже Северной Кореей вооружения России – часть политики Соединённых Штатов по очернению Пхеньяна на мировой арене. КНДР не поставляла вооружение России, не имеет соответствующих контрактов, и не собирается этого делать. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) – передаёт РИА “Новости”.

Ранее в Белом доме заявляли, что подозревают Северную Корею в поставке снарядов для российских артиллерийских систем, которые используются в зоне специальной военной операции на Украине. Причём обвинения в адрес КНДР по поводу поставок оружия России звучали и раньше, Пхеньян тогда тоже опровергал наличие каких-либо военных сделок с Москвой.

В этот раз в сообщении ЦТАК со ссылкой на официальных лиц утверждается, что любые попытки США обвинить Северную Корею в поставках вооружения – не больше чем действия, направленные на то, чтобы запятнать имидж Пхеньяна.