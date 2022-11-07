Совместные военные учения Южной Кореи и США побудили КНДР к ответным действиям. Такими действиями стали ракетные пуски. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на отчет Генерального штаба Корейской народной армии – передаёт РИА “Новости”.

Совместные учения Сеул и Вашингтон начали проводить 31 октября. В Пхеньяне сразу заявили, что манёвры – открытая и агрессивная провокация. Спустя несколько дней КНДР запустила в сторону Жёлтого и Японского морей более двух десятков ракет разного типа. Помимо этого северокорейские войска сделали 100 выстрелов из артиллерии в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море.

Учения, которые вызвали недовольство Пхеньяна, закончились 5 ноября. Власти КНДР заявили, что в случае новых провокаций ответ будет “более проработанным и беспощадным”.