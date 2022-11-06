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Ни одна система ПВО не сможет остановить российскую межконтинентальную баллистическую ракету “Ярс”, способную поразить цель в любой точке земного шара. Обозреватель китайского издания Baijiahao с восхищением рассказал читателям об этом российском оружии. Перевод материала приводит портал ИноСМИ.

В китайском издании положительно оценили возможности российских “ярсов”. В частности, китайского журналиста восхитила дальность их полёта: ракеты длиной более 20 метров и диаметром около 3 метров способны летать на расстояние до 12 тысяч километров. Из какой бы точки России ракету не запустили, она сможет поразить цель в любом уголке мира – отметил в своей статье обозреватель.

Он также обратил внимание на ударную мощь ракеты, которая может “нести на четыре боеголовки больше, чем “Тополь-М”.  В своей статье журналист также порекомендовал Западу обратить внимание на российский военный потенциал, не допускать дальнейшей эскалации напряжённости, а в ситуации вокруг Украины отступить, “даже если это будет трудно”.

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