Китайское издание Global Times рассказало о решении Европарламента признать Россию “спонсором терроризма” и отметило, что оно будет иметь исключительно символическое значение. Никакого вреда этим решением ЕП России не нанес

Цель Европарламента – это “прижать к ногтю” те страны, которые посмели продолжать сотрудничество с РФ, не обращая внимание на общеевропейское помешательство. Но юридически он свое решение подтвердить не сможет, да и достичь упомянутой цели у ЕП не получится.

Пострадают от этого решения только европейцы, которым придется платить за тепло и электричество еще больше. Китайские эксперты отмечают, что Европарламент еще больше усугубил ситуацию и вместо поиска выхода из конфликта на Украине, сделал его еще более кровопролитным. Помимо этого, он лишил европейцев “безопасных зон”.