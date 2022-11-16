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Аналитики Народно-освободительной армии Китая продемонстрировали новый подход в формировании военных бригад. Они пояснили, что данные подразделения оснащаются автоматизированными система управления войсками и бронетехникой, что позволяет им решать боевые задачи любой сложности.

“Синтетические бригады” практически не отличаются от обычных воинских подразделений, однако они оснащаются компактными и хорошо защищенными броней внедорожниками, способными выполнять множество различных функций.

Также бригадами используются БПЛА, которые ведут постоянное наблюдение за передним краем и в случае выявления противника отправляют данные на внедорожники, мобильные минометные установки и в штабы. После этого для уничтожения врага выбираются либо ударные дроны, либо самоходная артиллерия, РСЗО, бронетранспортеры или БМП. Они атакуют позиции врага буквально через несколько минут после обнаружения.

На испытаниях автоматической системы управления в качестве условных целей выступали американские броневики Oshkosh и Humvee, что в очередной раз подтверждает подготовку НОАК к боевым действиям против Соединенных Штатов.

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