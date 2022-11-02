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Жители Киева из-за проблем с электричеством выбрались на природу и жгут костры в лесу, готовя нехитрые блюда, сообщает издание “Взгляд”. Также в магазинах украинской столицы в дефиците хлеб, который моментально разметают с полок.

Также сообщается, что людей на улицах Киева заметно поубавилось. Многие отправились в лес, чтобы на дровах готовить еду на семью или на большую компанию.

Также в Киеве остановился электротранспорт. На большинство троллейбусных маршрутов вышли автобусы.

Напомним, что с 10 октября ВС РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Во многих городах введены ограничения на потребление электрической энергии, а также веерные отключения. Президент Украины Зеленский призывает граждан не включать бытовую технику, чтобы не перегружать сеть.

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