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Рим намерен глубже вникнуть в детали военных запросов Украины, согласовать возможные поставки оружия Киеву с руководством НАТО и только потом рассматривать очередной декрет о военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское издание Il Messaggero.

Итальянское СМИ утверждает, что власти Италии приостановили рассмотрение очередного, уже шестого по счёту, декрета о предоставлении вооружения Украине. Ожидается, что оно возобновится после визита в страну руководства Североатлантического военного блока. Тогда и определят список предоставляемого Киеву оружия.

Между тем издание предполагает, что с поставками вооружения могут возникнуть определённые проблемы. Например, Украина запрашивает зенитные комплексы SAMP-T, но таких комплексов на вооружении Италии хватает только для того, чтобы обеспечивать свою защиту. Кроме того, ещё не до конца завершены поставки вооружения по четвёртому и пятому декретам. Как только эти поставки будут закончены, лишь тогда начнётся исполнение шестого.

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