Киев обстреливает мирные населенные пункты в новых российских регионах, не в силах совладать с новым наступлением ВС РФ. Удары по Херсону и Новой Каховке, по Запорожской области и Донбассу практически не прекращаются. Это вынуждает российские войска действовать решительно и быстро, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты рассказали о наступлении под Авдеевкой, где союзные силы все быстрее продвигаются вперед. Они активно задействуют артиллерийское вооружение, используют высокоточные снаряды “Краснополь” для разгрома укрепрайонов, крупных командных пунктов, скоплений живой силы и техники.

Напомним, что Авдеевка является крупным плацдармом ВСУ для обстрелов Донецка. Ожидается, что освобождение этого населенного пункта позволит уменьшить число ударов по столице ДНР, а также даст возможность отодвинуть линию фронта в западном направлении.