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Портал “Военное обозрение” рассказал о выходе ВС РФ с правого берега Днепра. Отмечается, что сигналом к окончанию операции стал подрыв железнодорожного Антоновского моста.

Всего за несколько дней на другой берег реки переправилось больше двадцати тысяч российских военных. С ними через понтонные мосты, наведенные заранее, перебирались и жители Херсона, которые не захотели оставаться в городе. Ведь совсем скоро он будет занят украинскими нацистами, которые первым делом начнут “охоту на ведьм”. То есть, поиск “колаборантов” и “предателей”, как это было в других оставленных ВС РФ населенных пунктах.

Подрывы автомобильного и железнодорожного мостов были осуществлены, чтобы исключить переброску Киевом войск и техники на левый берег. Теперь ВСУ могут добраться туда исключительно по Днепру, но этот вариант вряд ли им понравится. Так как форсировать реку придется под плотным артиллерийским огнем ВС РФ.

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