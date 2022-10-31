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Ложные позиции украинских войск обнаружили военнослужащие российской армии в Харьковской области. Об этом пишет РИА “Новости”, ссылаясь на одного из военных ВС РФ.

Он рассказал, что позиции нашли, когда проводили разведку с помощью беспилотного летательного аппарата. Позиции представляли собой по сути склад уничтоженной техники, рядом с которыми вырыли окопы. Боец уточнил, что речь идёт об уничтоженных артиллерийских системах “Гвоздика” – это выяснилось, когда дрон подлетел поближе. Гаубицы были сожжённые, жёлтого цвета, отметил военнослужащий. Издали их можно было принять за настоящие. Сходства было бы ещё больше, если бы украинские военные обновили краску, однако они, видимо, решили не утруждать себя лишней работой, просто закидав их ветками.

Ранее появлялась информация, что из Харьковской области ВСУ перебрасывает силы на херсонское и запорожское направления, где, вероятно, планирует развернуть контрнаступление.

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