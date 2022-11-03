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Дроны-камикадзе «Герань-2» в ночь на 3 ноября нанесли несколько ударов по Харькову. Власти города уже заявили о попадании в «нежилое помещение», но не стали уточнять, что речь идет о крупном предприятии, используемом для целей ВСУ.

Портал «Военное обозрение» со ссылкой на местных жителей пишет, что удары пришлись по заводу «Коммунар», в цехах которого осуществлялось производство боезарядов для РСЗО M-142 HIMARS.

Такие объекты инфраструктуры Украины являются первоочередными целями для российских войск. Все дело в том, что именно американские реактивные системы залпового огня Киев активно использует для обстрелов мирных городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Уничтожение завода, на котором изготавливались ракеты для них, позволит существенно уменьшить число таких атак.

Напомним, что минувшей ночью «Герани» ударили также по объекту энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Также взрывы слышали жители Николаева, Никополя и Днепропетровска.

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