Греция из-за своей позиции по поводу ситуации на Украине и поддержки антироссийских санкций недополучила денег в бюджет из-за отсутствия туристов из России. Все россияне, которые ранее планировали поехать в Грецию, в итоге отправились в соседнюю Турцию. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис – передают “Известия”.

Глава правительства отметил, что снижением турпотока Греция заплатила за политику Евросоюза, предусматривающую полный запрет на посещение ЕС российскими туристами. Уточняется, что бюджет Греции в 2022 году должен был пополниться на 115 миллионов евро только за счёт приезда российских путешественников, их ожидали примерно 600 тысяч. Но в итоге правительству приходится субсидировать греческую туриндустрию.

“Известия” напоминают, что о снижении турпотока в Грецию заявляла и российская сторона. Так, посол в этой стране Андрей Маслов рассказывал ранее, что за полгода в Грецию приехало 15 тысяч российских туристов. Это даже меньше, чем в пандемийном 2020 году