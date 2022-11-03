В США намерены использовать все возможности для того, чтобы КНДР не поставляла оружие России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс – передаёт РИА “Новости”.

Ранее официальные лица в США заявляли, что Северная Корея под видом поставок вооружения в страны Северной Африки и Ближнего Востока направляет оружие в Россию. Информация об этом появлялась и раньше, но в Пхеньяне отрицали и продолжают отрицать, что поставки оружия в Россию ведутся.

По словам Прайса, для пресечения поставок оружия, США намерены задействовать существующие санкционные механизмы. Кроме этого, в Госдепе изучат “дополнительные инструменты и полномочия”, с помощью которых можно было бы повлиять на Пхеньян. Кроме этого, Прайс отметил: Госдеп считает, что в отношении КНДР должны ввести санкции и другие государства. Особенно те, которые находятся поблизости от этой страны.

Ранее США и другие страны Запада обвиняли также Иран в поставках вооружения российской армии. Утверждается, что со стороны Тегерана в распоряжение ВС РФ поступают беспилотные летательные аппараты, которые применяются в зоне проведения специальной военной операции под видом российских дронов “Герань”. Москва и Тегеран неоднократно отрицали, что из Ирана ведутся поставки вооружения.