ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США намерены использовать все возможности для того, чтобы КНДР не поставляла оружие России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс – передаёт РИА “Новости”.

Ранее официальные лица в США заявляли, что Северная Корея под видом поставок вооружения в страны Северной Африки и Ближнего Востока направляет оружие в Россию. Информация об этом появлялась и раньше, но в Пхеньяне отрицали и продолжают отрицать, что поставки оружия в Россию ведутся.

По словам Прайса, для пресечения поставок оружия, США намерены задействовать существующие санкционные механизмы. Кроме этого, в Госдепе изучат “дополнительные инструменты и полномочия”, с помощью которых можно было бы повлиять на Пхеньян. Кроме этого, Прайс отметил: Госдеп считает, что в отношении КНДР должны ввести санкции и другие государства. Особенно те, которые находятся поблизости от этой страны.

Ранее США и другие страны Запада обвиняли также Иран в поставках вооружения российской армии. Утверждается, что со стороны Тегерана в распоряжение ВС РФ поступают беспилотные летательные аппараты, которые применяются в зоне проведения специальной военной операции под видом российских дронов “Герань”. Москва и Тегеран неоднократно отрицали, что из Ирана ведутся поставки вооружения.

Вам может понравиться

Дипломат Воронцов: в ЕС могут бороться только за безнаказанность США

Евросоюз и другие союзники Соединённых Штатов Америки способны только на борьбу в пользу Вашингтона на фоне его неправомерных действий. Такое заявление сделал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля

Котенок призвал уничтожить предприятия Украины, создающие «оружие возмездия»

До руководства Украины должно в кратчайшие сроки дойти, что удары по энергетической инфраструктуре страны – это не «разовая акция устрашения» или «финальные шаги» ВС РФ с использованием «последних ракет», а

MWM: истребитель СУ-57 получит двигатель “Сатурн-30”

Истребители СУ-57М поступят на вооружение российской армии в 2025 году. Самолёты будут оснащены новым двигателем “Сатурн-30”, который даст воздушным судам возможности шестого поколения истребителей. Об этом пишет американский журнал Military