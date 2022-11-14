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Суверенитет ФРГ в военной сфере находится под угрозой. Немецкий военно-промышленный комплекс может остаться не у дел, что чревато серьёзными последствиями. Об этом пишет издание Wirtschaftswoche – передаёт “Лента.ру”.

В материале уточняется, что власти Германии планируют восстановить боеспособность армии, прежде всего, закупая вооружение за рубежом, в США, поскольку оно будет поставлено “в кратчайшие сроки”. Однако такая позиция, говорится в статье, может привести к тому, что немецкий военно-промышленный комплекс утратит ключевые технологии для производства вооружения. В этой связи немецкие промышленники настаивают, чтобы в будущих закупках им тоже была отведена доля.

Немецкое издание со ссылкой на представителей военной промышленности утверждает, что сейчас есть все предпосылки к тому, что в зависимость от американцев страна может попасть на ближайшие полвека. И такое положение вещей нужно срочно менять, подчёркивается в материале.

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