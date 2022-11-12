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В ночь на 12 ноября в части Херсонской области, перешедшей под контроль ВСУ, взвыли сирены воздушной тревоги. Также они звучали в Кировоградской и Николаевской областях, сообщает официальный сайт по оповещению населения.

Накануне вечером на территории Украины также объявлялась воздушная тревога с угрозой ракетной атаки или налета беспилотных аппаратов-камикадзе. Сирены долго не умолкали все в тех же Николаевской и Кировоградской, а также в Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, что украинские боевики уже вошли на оставленную ВС РФ территорию Херсонской области. По пути они взяли в качестве трофея вертолет Ми-8, но на видеозаписи, которую выложили в Сеть, автор сообщает, что винтокрылая машина принадлежит ВСУ. И была оставлена, так как ни один специалист не захотел браться за ее ремонт из-за серьезных неисправностей.

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