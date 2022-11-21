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Перевод всей военной техники на дизельное топливо сыграло бы на пользу логистике. Но пока это недостижимо. Такое мнение высказал подполковник Народной милиции ДНР и депутат местного парламента Андрей Баевский. Его слова приводит ТАСС.

Баевский уточнил, что сейчас наметилась тенденция к стандартизации. Впрочем, вряд ли её стоит ждать в ближайшее время. Специалист пояснил, что для танков используется, как правило, дизельное топливо. В то же время есть немало техники в армии, которая может работать только на бензине (в отличие от тех же танков). Это небронированная техника, командирские УАЗы и так далее.

Подполковник Народной милиции ДНР напомнил, что требование к “многотопливности” армейской техники закладывались ещё во времена СССР. Но и тогда на логистике это сказывалось не лучшим образом, рассказал Баевский.

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