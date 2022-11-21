ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские войска продолжают уничтожать военную технику, которую Запад поставляет на Украину. Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга рассказал, что выведены из строя две системы залпового огня HIMARS. Его слова приводит ТАСС.

Конашенков уточнил, что американские ракетные системы, переданные ВСУ, находились в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики. Уничтожена техника была с помощью высокоточных ракет.

Системы залпового огня HIMARS США стали усиленно поставлять на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе. В зависимости от типов ракет установки могут стрелять на расстояние до 300 километров. Впрочем, снаряды такой дальности США в распоряжении ВСУ не поставляют. Сейчас “киевские хаймарсы” стреляют максимум на 80 километров.

В Кремле не раз отмечали, что поставки вооружения Украине со стороны Запада не приближают мирный переговорный процесс. Кроме того, как заявляли в Москве, иностранная военная техника является законной целью для российской армии в рамках специальной военной операции.

Вам может понравиться

Минобороны РФ: Расстрел 10 российских солдат ВСУ не является трагическим исключением

Минобороны РФ прокомментировало видеозапись расстрела российских военнопленных боевиками ВСУ. Представители ведомства заявили, что эта казнь, к огромному сожалению, не является “трагическим исключением”. Националистические формирования поступают таким образом довольно часто. Напомним,

Раскрылась стратегия Путина в СВО на зимний период

Обозреватель издания “Московский комсомолец” Михаил Ростовский уверен, что никакого “замедления” боевых действий на Украине в зимний период не будет. Напротив, у президента РФ Владимира Путина имеется стратегия, которая позволит даже

В Германии обрадовались фатальной ошибке Берлина с поставленным Киеву оружием

Немецкое издание Bild опубликовало статью о самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000, которые Берлин отправил на Украину. В результате эти орудия оказались неисправными, что очень понравилось читателям. В комментариях они написали, что