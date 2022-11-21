Российские войска продолжают уничтожать военную технику, которую Запад поставляет на Украину. Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга рассказал, что выведены из строя две системы залпового огня HIMARS. Его слова приводит ТАСС.

Конашенков уточнил, что американские ракетные системы, переданные ВСУ, находились в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики. Уничтожена техника была с помощью высокоточных ракет.

Системы залпового огня HIMARS США стали усиленно поставлять на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе. В зависимости от типов ракет установки могут стрелять на расстояние до 300 километров. Впрочем, снаряды такой дальности США в распоряжении ВСУ не поставляют. Сейчас “киевские хаймарсы” стреляют максимум на 80 километров.

В Кремле не раз отмечали, что поставки вооружения Украине со стороны Запада не приближают мирный переговорный процесс. Кроме того, как заявляли в Москве, иностранная военная техника является законной целью для российской армии в рамках специальной военной операции.