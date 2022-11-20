Западное оружие, отправляемое на Украину, в любой момент может оказаться в руках террористических организаций, заявил Грэм Биггар, возглавляющий Национальное агентство по борьбе с преступностью в Великобритании.

В интервью таблоиду The Sunday Times он объяснил, что противостояния, в ходе которых применяется большое количество различных видов вооружений, представляют серьезную опасность. Страны НАТО, поставляющие оружие на Украину, постоянно находятся под угрозой ответных атак. Причем не исключено, что для них будет использоваться именно это оружие.

Кроме того, по окончанию боевого конфликта остатки вооружений, которые никто не сможет проконтролировать, вполне могут оказаться на Ближнем Востоке или в Центральной Азии, где действуют многочисленные террористические организации.