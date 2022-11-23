В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры новых масштабных ракетных ударов вооруженных сил Российской Федерации по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Сообщается о громких звуках взрывов, которые прогремели в Киеве, Киевской области, в Львове, в окрестностях Запорожья и в Винницкой области. Местные жители сообщают, что в небе над восточными регионами Украины были замечены крылатые ракеты, которые летели по направлению западных областей.

Уже пришли сообщения о взрывах в окрестностях населенного пункта Вольнянск, который находится в Запорожской части области подконтрольной вооруженным силам Украины. Также пришло подтверждение и о прилете в Львове, причем местная власть сообщает о том, что в городе пропало электричество.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в разных районах города прогремели взрывы. Также Кличко сообщает о том, что были замечены новые ракеты, которые летят в сторону столицы Украины.