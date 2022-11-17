Польша и Североатлантический альянс уже признали, что ракеты, попавшие по зернохранилищу в населенном пункте Пшеводув, принадлежали Украине. Однако вину за эту случайную атаку Запад все же пытается свалить на Россию, пишет издание “Коммерсантъ”.

Авторы публикации цитируют заявление президента Польши Анджея Дуды, который назвал попадание ракеты в зерносушилку “трагическим несчастным случаем”. Он отметил, что данную случайность нельзя назвать нападением на страну, а доказательств, что речь идет именно о российском боезаряде, в настоящий момент нет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил примерно такие же выводы. Он заявил, что в Польшу прилетели боезаряды украинской ПВО, которые не справились с уничтожением российских крылатых ракет и сбились с курса.

“Нет никаких знаков, что это преднамеренная атака. И нет знаков, что Россия готовит военные действия против НАТО”, – добавил генсек Североатлантического альянса.

Несмотря на эти убедительные заявления, Киев продолжает утверждать, что ракета не была украинской. Это лишь подтверждает, что цель президента Украины Зеленского – любой ценой втянуть в вооруженное противостояние НАТО и развязать Третью мировую войну.