ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша и Североатлантический альянс уже признали, что ракеты, попавшие по зернохранилищу в населенном пункте Пшеводув, принадлежали Украине. Однако вину за эту случайную атаку Запад все же пытается свалить на Россию, пишет издание “Коммерсантъ”.

Авторы публикации цитируют заявление президента Польши Анджея Дуды, который назвал попадание ракеты в зерносушилку “трагическим несчастным случаем”. Он отметил, что данную случайность нельзя назвать нападением на страну, а доказательств, что речь идет именно о российском боезаряде, в настоящий момент нет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил примерно такие же выводы. Он заявил, что в Польшу прилетели боезаряды украинской ПВО, которые не справились с уничтожением российских крылатых ракет и сбились с курса.

“Нет никаких знаков, что это преднамеренная атака. И нет знаков, что Россия готовит военные действия против НАТО”, – добавил генсек Североатлантического альянса.

Несмотря на эти убедительные заявления, Киев продолжает утверждать, что ракета не была украинской. Это лишь подтверждает, что цель президента Украины Зеленского – любой ценой втянуть в вооруженное противостояние НАТО и развязать Третью мировую войну.

Вам может понравиться

Свирчиньски: Польша обвинит Россию даже в том случае, если ракеты по ее территории выпустила Украина

Североатлантический альянс не станет вступать в прямой конфликт с Россией из-за взрывов в Польше. Но даже в том случае, если будет установлено, что удары нанесены украинской стороной, Варшава все равно

Читатели издания Le Figaro взбесились из-за реакции Макрона на падение ракет в Польше

Президент Франции Эмманюэль Макрон способен только читать нотации, декларировать и комментировать, написали читатели издания Le Figaro. Таким образом они высказали недовольство позицией главы государства по отношению к инциденту в Польше.

The Economist: конфликт на Украине может пойти по одному из трёх сценариев

Три варианта развития событий на Украине спрогнозировало издание The Economist в своём материале. Перевод статьи приводит портал ИноСМИ. Первый вариант предполагает, что на зимние месяцы российская армия стабилизирует линию боевого