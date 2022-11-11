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Атаки РФ на транспортную инфраструктуру Украины будут вполне обоснованы, но гораздо эффективнее выводить из строя энергетические объекты, а не мосты и дороги. Для последних нужно мощное оружие, причем в большом количестве, рассказал изданию “Московский комсомолец” бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

О целесообразности разрушения транспортной инфраструктуры Украины говорил и сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров. Он напомнил недавнее высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости “налаживания логистических цепочек поставок оружия на Украину”, Это заявление развязывает РФ руки, позволяя наносить удары по дорогам и мостам.

Политолог Андрей Кортунов отметил, что принимая решение о таких ударах, ВС РФ в первую очередь должны учитывать возможные последствия. Киев вряд ли не воспользуется новой возможностью обвинить Россию в “геноциде и варварстве” из-за уничтожения транспортных артерий.

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