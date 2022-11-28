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Взрывы в Херсоне, о которых сообщалось вечером и ночью, могут быть связаны с хитрой уловкой украинских войск. Не имея возможности перейти в атаку из-за взорванных мостов через Днепр, Киев решил пойти в обход, пишет издание “Царьград”.

Все дело в том, что ВСУ восстанавливают мост через Ингулец. Переправа позволит Киеву получить обходной путь для наступления из Херсона практически на любом направлении. Не исключено, что именно эту восстанавливаемую переправу российские ВС обстреливали минувшей ночью.

Напомним, что ВС РФ ушли из Херсона на левый берег Днепра, что позволило завести украинских боевиков практически в тупик. Теперь противник не может вести наступление, так как единственным способом перебраться через Днепр является его форсирование.

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