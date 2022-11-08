Российские дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают охотиться на украинскую боевую технику и вооружение. На этот раз он уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Стрела», который боевики спрятали рядом с жилым домом, рассказал портал «Военное дело».

Эффект от удара по ЗРК оказался весьма впечатляющим. Все дело в том, что атака спровоцировала детонацию зенитных ракет, подготовленных к пуску, что существенно усилило мощность взрыва.

Напомним, что дроны-камикадзе «Ланцет» используются в спецоперации на Украине только с сентября, но уже успели продемонстрировать свои уникальные способности. Лишь за последние несколько недель они ликвидировали несколько легких полевых гаубиц M777, которые Киеву поставляют США и зенитно-ракетный комплекс «Бук-M1», который боевики пытались спрятать в лесополосе, но не успели.