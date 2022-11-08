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Портал «Военное дело» разместил видеозапись уничтожения украинского ЗРК «Бук» беспилотником-камикадзе «Ланцет».

На кадрах видно, что расчет комплекса украинской ПВО пытался маневрировать по полю, чтобы удрать от российского дрона. Он направился к лесополосе, но избежать поражения все же не сумел. Беспилотник спикировал на цель и нанес сокрушительный удар, полностью уничтожив «Бук».

Напомним, что это не первая успешная атака российского барражирующего боеприпаса. Ранее он также ликвидировал позиции украинских боевиков с американскими гаубицами M777. В США некоторые военные эксперты уже паникуют, заявляя о высокой эффективности дронов, сравнительно недавно задействованных ВС РФ в специальной военной операции.

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