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Два дня принимал российскую армию за ВСУ и попал в плен. Телеканал Рен-ТВ опубликовал видео с украинским военнослужащим, в котором тот рассказал, как оказался в плену.

По словам мужчины, его вместе с напарником отправили нести дежурство на одну из позиций. Ранее она была подконтрольна украинским войскам. Когда он прибыл на место, увидел несколько гранатомётчиков. Решив, что это свои, украинские военные отправились нести дежурство. В течение двух суток на них никто не обращал никакого внимания.

Пленный рассказал, что сомнения стали закрадываться, когда находившиеся на позициях военные “по-разному стали метать снаряды”. Покинув свои позиции, мужчина обратился к стоявшему неподалёку парню, решив, что он тут старший, и поинтересовался, сколько ещё будет идти дежурство. Но как выяснилось, подошёл украинский военный к российскому солдату.

“Идем… Я говорю: “Я так понял, что вы не с Украины”. А он мне отвечает: “Ты правильно понял”, — вспоминает украинец на видео и усмехается.

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