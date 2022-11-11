Украинские боевики на двух бронеавтомобилях Humvee устроили настоящие гонки. Они совершали головокружительные маневры и не заметили, как оказались на минном поле, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

В своем телеграм-канале он написал, что одна машина практически сразу наехала на мину и взорвалась. Экипаж второй, который вполне мог оказать помощь сослуживцам, поступил с точностью до наоборот. Он просто прибавил скорости и уехал как можно дальше от места взрыва.

“Есть свои правила перемещения в тех местах, где саперы ещё не отработали. Лично я, после работы в Абхазии, в 1993-м, где мины лежали в три слоя, когда вернулся домой, в Подмосковье, я трижды думал, прежде чем с асфальта сойти”, – рассказал военкор, сильно удивившись беспечности украинских военных.

Ранее вонкор Чингис Дамбиев опубликовал видеозапись подорвавшейся на мине бронемашины Humvee. В результате наезда на боезаряд, получили серьезные ранения и экипаж, и иностранные наемники, отрабатывавшие высадку десанта.