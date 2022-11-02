Российские ВС продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, используя как ракеты, так и дроны-камикадзе “Герань-2”. Киев в ответ распространяет басни о своей “волшебной ПВО”, которая в некоторые дни ухитряется сбить больше боезарядов, чем запускают ВС РФ.

Портал “Военное обозрение” рассказал, как осуществляются подобные “подсчеты”. Он привел в пример фотографии, опубликованные в Сети администрацией Днепропетровска. На снимках представлены разгонные блоки ракет ЗРК С-300, однако в подпись к ним фигурирует совершенно иная информация.

Так, в ней указано, что это сбитые российские ракеты Х-101 и “Калибр”, которые якобы уничтожены на пути к целям. ВСУ таким образом оправдывают свою ПВО, которая обычно реагирует уже на уничтожение объектов на Украине либо не реагирует вообще.