В ночь на 5 ноября российские дроны-камикадзе атаковали объекты критической инфраструктуры в Винницкой области, заявил ставленник Киева в регионе Сергей Борзов. Он заявил, что речь идет о БПЛА Shahed, однако Иран давно опроверг поставки таких барражирующих боеприпасов в РФ. До Винницы просто новости слишком долго доходят.

Также 4 ноября вечером российские ВС атаковали очередные объекты и в Николаевской области. О нескольких ударах сообщил губернатор региона Виталий Ким, который не стал уточнять цели ракет.

В остальных областях Украины минувшей ночью было относительно спокойно. Но можно предположить, что массированные удары по энергетической инфраструктуре вскоре возобновятся. Они дают возможность разрушать логистические цепочки ВСУ, а также ломать систему управления войсками, оставляя центры принятия решений без возможности своевременно получать нужную информацию.