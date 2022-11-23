Командование отдаёт самоубийственные приказы. С такой жалобой обратились бойцы разведывательной роты 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Претензии они изложили в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его публикует телеграм-канал “Военкоры русской весны”.

Военнослужащие рассказали, что находятся в районе Артёмовска (Бахмута). Командование отдало им приказ занять позиции, где их наверняка ждут тяжёлые потери – позиции известны российским артиллеристам. В видеообращении разведчики также указали, что уже попадали под обстрел, вернулись, но их командир Дмитрий Брежинский не послушал доводы разведчиков.

Через несколько дней после этого бойцов передислоцировали, лишив при этом довольствия.

В сообщении военкора ВГТРК Андрея Руденко по этому поводу говорится, что записавшие видеообращение украинские солдаты – дезертиры, а на бахмутском направлении украинскую армию теснит ЧВК “Вагнер”.