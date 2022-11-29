Мэр Днепропетровска Борис Филатов обвинен в “пособничестве России” украинскими пользователями интернета. Юзеры требуют от правоохранительных органов изучить деятельность и высказывания градоначальника.

В одной из социальных сетей Филатов написал, что частное предприятие города выделило один из цехов для производства снарядов для буксируемой и самоходной артиллерии. Мэр похвастал, что “подарки для русских” уже изготавливаются в его городе, но буквально через пару часов по заводу был нанесен ракетный удар. И, разумеется, под него попал именно цех по изготовлению боеприпасов.

“Они запрещают нам, простым гражданам, публиковать фотографии последствий ракетных прилётов, зато сами публикуют данные, по которым можно определить военные цели. Объясните кто-нибудь, понесёт ли этот человек ответственность? Был бы кто-то другой, с ним бы уже работала СБУ”, – написал один из пользователей, фактически обвинив Филатова в наводке российских ракет.

Другие юзеры высказались в том же духе. Но парадокс ситуации заключается даже не в том, что Филатов сообщил о наличии в городе предприятия, производящего боеприпасы. Он также не дал возможности Зеленскому и другим представителям киевского режима обвинить РФ в атаке на “гражданский объект”.