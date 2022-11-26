Ракетный инцидент в Польше не был случайностью, его сценарий был написан и реализован руководством Украины и командованием ВСУ, пишет испанская газета Rebelión.

Журналисты отметили, что инцидент был выгоден только Киеву. Украина попыталась вынудить НАТО применить сразу две статьи устава – четвертую и пятую, которые позволяют предполагают развертывание сил ПВО и включение в конфликт всех стран Альянса. Однако этот план с треском провалился.

Авторы публикации уверены, что Киев рассчитывал на быструю реакцию Польши, которая должна была обратиться к НАТО для применения четвертой и пятой статей Устава. Однако очень быстро стало понятно, что убившая двоих человек ракета была выпущена украинской стороной. По мнению журналистов, это не последняя попытка президента Украины Зеленского спровоцировать Альянс на вмешательство в конфликт, поэтому входящим в него странам следует быть максимально бдительными и не реагировать на провокации.