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Диверсионно-разведывательная группа ВСУ предприняла авантюрную попытку прорваться на подконтрольную России территорию на Краснолиманском направлении и была тут же уничтожена, сообщил портал «Военное дело».

Заметили украинских диверсантов разведывательные беспилотники, круглосуточно мониторящие пространство. Они тут же отправили координаты целей артиллерийским подразделениям, которые задействовали реактивные системы залпового огня «Град».

В результате диверсионная группа практически полностью ликвидирована, уничтожено и две единицы техники, которые прикрывали ДРГ. Сумевшие уцелеть боевики спаслись бегством.

Напомним, что российские ВС надежно удерживают линию обороны Кременная-Сватово, не подпуская противника к этим населенным пунктам. Не исключено, что они будут использованы в качестве плацдарма для наступления на Красный Лиман и возвращения контроля над городом.

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