В Сети появилось видео, как на минном поле подрывается автомобиль Humvee, принадлежащий ВСУ. Видео, снятое с дрона, опубликовал у себя в телеграм-канаде военный корреспондент Чингис Дамбиев – пишет “Лента.ру”.

На кадрах, снятых, вероятно, весной или летом, видно как два бронемобиля носятся по полю рядом разрушенными постройками. Вскоре одна из них подрывается. Экипаж второй машины вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшим уносится прочь. Постом с видео у себя в телеграм-канале поделился также военкор Александр Сладков. В своём комментарии он заметил, что в местах, где ещё не действовали сапёры, есть свои правила перемещения, которые в данном случае не соблюдались.

“Российская газета” также сообщает об этом инциденте, отмечая, что в бронемашине находились не украинские военные, а иностранные наёмники, которые воюют на стороне ВСУ.