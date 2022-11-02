Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские пограничники не пропустили на подконтрольную РФ часть Запорожской области жительницу Украины. Женщина скомпрометировала себя негативными высказываниями в адрес военнослужащих, что и стало причиной в отказе, рассказал “Московский комсомолец”.

Она критиковала российскую армию, причем наговорила на статью об экстремизме. Поэтому если когда-нибудь она все же сумеет попасть в Россию, то придется сразу представить перед судом.

Неизвестно, по какой причине жительницу Украины, которая в социальных сетях плохо отзывалась об армии РФ, вдруг потянуло в Россию. Не исключено, что причиной стали отключения электроэнергии и похолодание. Но пограничники не стали пропускать ее, вынудив отправиться обратно.

Вам может понравиться

В Греции заявили об отсутствии летом российских туристов

Греция из-за своей позиции по поводу ситуации на Украине и поддержки антироссийских санкций недополучила денег в бюджет из-за отсутствия туристов из России. Все россияне, которые ранее планировали поехать в Грецию,

Опубликованы кадры уничтожения спецгруппы ВСУ, прорывавшейся к Энергодару

Очередная попытка ВСУ высадить десант в Энергодаре завершилась разгромом диверсионной группы и ликвидацией боевиков. Минобороны РФ опубликовало видеозапись короткого боя с украинской спецгруппой. Боевики, пользуясь темнотой, форсировали Днепр и предприняли

RusVesna: ВСУ используют бронегруппы для попыток прорвать оборону ВС РФ в Херсонской области

Украинские ВС наносят артиллерийские удары по позициям российских войск из населенного пункта Давыдов Брод, а также организует наступление на Брускинское. Однако ВС РФ пока сдерживают этих их порывы, также используя