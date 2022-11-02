Российские пограничники не пропустили на подконтрольную РФ часть Запорожской области жительницу Украины. Женщина скомпрометировала себя негативными высказываниями в адрес военнослужащих, что и стало причиной в отказе, рассказал “Московский комсомолец”.

Она критиковала российскую армию, причем наговорила на статью об экстремизме. Поэтому если когда-нибудь она все же сумеет попасть в Россию, то придется сразу представить перед судом.

Неизвестно, по какой причине жительницу Украины, которая в социальных сетях плохо отзывалась об армии РФ, вдруг потянуло в Россию. Не исключено, что причиной стали отключения электроэнергии и похолодание. Но пограничники не стали пропускать ее, вынудив отправиться обратно.