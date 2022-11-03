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Вооружение, которое Испания выделила Украине в рамках очередного пакета военной помощи, уже в пути. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – передаёт РИА “Новости”.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что среди прочего в распоряжение ВСУ скоро поступит одна батарея зенитно-ракетного комплекса Aspide, а также боеприпасы, предназначенные для неё. Помимо этого Мадрид выделил Киеву несколько систем противовоздушной обороны Hawk, противотанковые ракетные комплексы и так далее.

Кулеба также отметил, что поставки систем ПВО от Испании должны послужить сигналом для других западных партнёров Украины нарастить поставки аналогичного вооружения Киеву.

Ранее российские власти заявляли, что поставки оружия Украине не приближают переговорный процесс. Кроме этого, в Кремле отмечали, то иностранное вооружения является законной целью для российской армии в рамках специальной военной операции.

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