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Иностранные наемники едут на Украину зарабатывать деньги и не скрывают этого. Причем большинство из них не имеет серьезного боевого опыта. Даже те боевики, которые воевали в Афганистане и Ираке, не принимали участие в серьезных сражениях, так как противник был на порядок слабее.

На Украине иностранцев бросают на самые сложные направления, используя в качестве «пушечного мяса», пишет издание «Свободная пресса». Их отправляют на Купянский и Андреевский, на Николаево-Криворожский и Херсонский фронт, причем в подавляющем большинстве случаев именно наемников отправляют на сверхсложные задания.

Российские ВС успешно ликвидируют «серых гусей» из разных стран. Только за последние 15 дней они уничтожили 190 наемников. Последний эпизод произошел в Николаевской области, где был уничтожен штаб созданного президентом Зеленским «Иностранного легиона».

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