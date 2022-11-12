Киев имел под Херсоном не только численное превосходство, но и реальную возможность заблокировать российские подразделения в городе, о чем ранее предупреждал главнокомандующий СВО Сергей Суровикин. Президент РФ Владимир Путин просто не мог проигнировать подобные предостережения, пишет британское издание The Guardian.

Автор публикации Петр Сауэр сообщил, что хотя Путин и не присутствовал на встреча Суровикина с главой Минобороны Сергеем Шойгу и не стал делать заявлений о выводе войск из Херсона, он все же продемонстрировал, что готов к тактическим уступкам, если в этом возникает необходимость.

Это решение президента было одобрено, так как операцию по отходу войск организовали и провели таким образом, чтобы не допустить потерь личного состава и техники. Сейчас Москва может взять паузу до конца весны, чтобы усилить свои подразделения, внести коррективы в тактику и стратегию, а также оценить ситуацию и вновь пойти в полномасштабное наступление.