Отход ВС РФ из Херсона на левый берег Днепра – это всего лишь тактический ход, который обеспечивает гораздо больше преимущество российской армии, чем украинской, уверен военный эксперт Мелкулангара Бхадракумар. Он поясняет, что в США это отлично понимают, поэтому и не рисуют для ВСУ какие-то радужные перспективы.

Аналитик, слова которого приводит портал “Свободная пресса”, рассказал, что российские войска сохранили свой атакующий потенциал и вывели из Херсона всю технику. Они уже не смогут наступать на Николаев и Одессу, однако есть и другие, более важные задачи. Поэтому подразделения ВС РФ вполне могут перейти на Донецкое направление и достичь главной цели спецоперации – полного освобождения Донбасса.

Также эксперт привел слова американского генерала Марка Милли, который прогнозировал, что выход войск РФ из Херсона затянется на неделю или больше. Однако подразделения перебрались на левый берег гораздо быстрее. Это в очередной раз показывает, что США недооценивают ВС РФ и владеют недостаточной информацией об их возможностях.