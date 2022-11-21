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Вертолеты Ка-52 действуют на Украине на сверхмалых высотах, что позволяет им обманывать средства ПВО противника и успешно уничтожать боевую технику. На сайте ТК “Звезда” появилось видео, на котором наглядно продемонстрирована боевая работа русских “Аллигаторов”.

Вертолеты задействуют управляемые или неуправляемые ракеты для нанесения точных ударов по колоннам техники и скоплениям живой силы ВСУ. Если в ответ противник запускает ракеты из ПЗРК, то “Аллигатор” просто уходит в сторону и выпускает тепловые ловушки, сбивая вражеский боезаряд с толку, рассказал портал SM-News.

Напомним, что Ка-52 – это ударные вертолеты, которые вооружены четырьмя авиабомбами, несколькими видами ракет, а также стрелково-пушечным оружием, обеспечивающим преимущество в воздушном бою с любым противником.

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