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Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» нанес удар по грузовику, буксирующему артиллерийское орудие и спровоцировал мощный взрыв. Портал «Военное дело» опубликовал видеозапись этой атаки.

В кузове грузовика скорее всего находились снаряды к артиллерийской установке. Именно поэтому после попадания в него дрона-камикадзе «Ланцет» над транспортным средством внезапно образовался огромный огненный шар. Затем раздался мощный взрыв, полностью уничтоживший и машину, и прикрепленное к ней орудие.

Отмечается, что боевики намеревались спрятать автомобиль в лесу и замаскировать его с применением специальной сети. Однако сделать этого не успели – барражирующий боеприпас уже выбрал для себя цель и атаковал грузовик, что спровоцировало детонацию снарядов.

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