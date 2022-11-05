Россия сейчас наносит удары по кошельку спонсоров Украины из США и «коллективного Запада». Это позволит быстрее достичь начала переговорного процесса на условиях Москвы, рассказал сайту «Украина.ру» бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он напомнил, что одним из первых заявлял о необходимости выводить из строя энергетическую инфраструктуру. Бить по мостам неэффективно, так как для их разрушения нужно много ракет. А трансформаторы на подстанциям выводятся из строя мгновенно. Мало того, заполненные машинным маслом, они загораются, что существенно осложняет ремонт.

Царев отметил, что подобные действия являются ударом и по гражданскому населению Украины, которое остается без света. Для военных найдут и генераторы, и топливо, поэтому без энергии они долгое время участвовать в боевых действиях не будут. Простым же гражданам гораздо сложнее. Они также остаются и без работы, так как предприятия закрываются либо приостанавливают деятельность в условиях отсутствия электроэнергии. Многие из граждан, потерявших источник средств к существованию, будут вынуждены отправляться в армии.

Но несмотря на такие минусы, удары по инфраструктуре одновременно бьют по кошельку Запада, что заставляет его задумываться о переговорах.