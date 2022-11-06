Научные работники, которые занимаются созданием и развитием систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ), уверены, что уже в обозримом будущем внедрение новейших разработок связанных с ИИ может привести к катастрофе колоссальных масштабов, сравнимой по своим масштабам с ядерной войной.

К таким печальным выводам пришла группа исследователей, которая проводила опрос среди известных ученых по всему миру, которые задействованы в проектах по разработке ИИ.

По результатам опроса стало известно, что 36% среди опрошенных уверены в том, что уже в текущем столетии существует высокая вероятность глобальной катастрофы, которая может наступить после широкомасштабного внедрения ИИ.

На вопрос исследователей о том способно ли внедрение ИИ в системы по автоматизации труда привести к социальным изменениям, которые будут сопоставимы по последствиям с промышленной революцией, 73% опрошенных ответили утвердительно.

Поэтому группа исследователей сделала вывод, что даже в среде ученых, которые непосредственно заняты разработкой систем ИИ, нет единого мнения о вреде или благе данных инноваций для человечества.