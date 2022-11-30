В научном журнале Nature Photonics появился материал, согласно которому специалисты смогли научиться управлять волнами света, длина которых составляет несколько сотен нанометров. Учеными было разработано устройство, способное ловить световые лучи и перенаправлять их. Таким образом, выдается необходимая картинка.

Микрополости кристаллов фотонов способны обеспечить контроль над светом, учитывая масштаб длины световой волны. Кристаллы улавливают световой луч, на наносекунду задерживают его в своих стенках. Луч отражается в них, а после выходит. Причем одной наносекунды хватает на то, чтобы световой поток был направлен туда, куда необходимо.

Свет, формируясь в узкие пучки, совмещает миллиарды полостей с кристаллами в пластину из кремния, размер которой составляет 12 дюймов. Таким образом, лазерный луч, который попадает на эту пластину преобразуется в каждом из миллиардов таких кристаллов. Согласно установленным настройкам, выдается необходимая информация.